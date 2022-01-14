Джонсон в разговоре с Зеленским рассказал о подготовке экономических санкций против РФ

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в четверг переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых рассказал о подготовке западными странами санкций против РФ в случае агрессивных военных действий в отношении Киева. Об этом в четверг сообщила канцелярия главы британского правительства.

"Премьер-министр поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским сегодня вечером, чтобы выразить непреклонную поддержку его стране перед лицом угрожающего российского поведения на границе. Он вновь заявил, что мы вместе с союзниками по НАТО привержены суверенитету и территориальной целостности Украины. Премьер-министр подчеркнул, что Украина должна свободно выбирать свою собственную судьбу", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "лидеры обсудили катастрофические последствия российского вторжения на Украину". "Премьер-министр начал подготовку вместе с нашими партнерами к координированным и широкомасштабным экономическим санкциям в ответ на любое подобное действие", - говорится в сообщении.

При этом в канцелярии Джонсона указали на "важность диалога и дипломатии для решения текущего кризиса и предотвращения дальнейшей эскалации". "Великобритания и Украина продолжат тесно работать с нашими международными партнерами в этом направлении", - говорится в заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.