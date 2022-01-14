МИД Китая предостерег США от резкой реакции на участившиеся ракетные пуски КНДР

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и все прочие заинтересованные стороны должны воздержаться от поспешных суждений и чрезмерно острой реакции на участившиеся ракетные пуски КНДР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы обратили внимание на эти запуски, о которых еще следует дополнительно поразмыслить, - сказал он на регулярном брифинге. - Заинтересованные стороны должны воздержаться от поспешных суждений и не слишком остро реагировать".

По словам китайского дипломата, Пекин надеется на мирный политический диалог, в ходе которого будет постепенно урегулирована ситуация на Корейском полуострове. "Обеспокоенность каждой из сторон нужно устранять путем консультаций", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Как проинформировала ранее береговая охрана Японии, КНДР 14 января совершила очередной запуск в сторону акватории Японского моря. Отмечается, что ракета могла быть баллистической. Это уже третьи испытания, проводимые Пхеньяном в текущем году.