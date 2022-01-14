Кабмин Японии назвал ракетные пуски КНДР серьезной проблемой для мирового сообщества

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил о том, что ракетные запуски КНДР, включая осуществленный в пятницу, являются серьезной проблемой для мирового сообщества.

"Осуществляемые КНДР запуски баллистических ракет и прочие подобные действия являются серьезной проблемой для всего мирового сообщества, угрожая безопасности нашей страны и региона. Мы приложим все усилия для наблюдения за нынешней ситуацией и сбора соответствующей информации ради защиты жизни и имущества населения Японии", - подчеркнул Мацуно.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что запущенная в пятницу КНДР ракета могла быть баллистической. С аналогичным предположением также выступили японский кабмин и Минобороны Японии. По данным местных СМИ, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, сведений о связанном с этим ущербом получено не было. Это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в нынешнем году.

Как сообщает агентство Yonhap, южнокорейские военные считают, что КНДР запустила две, предположительно, баллистические ракеты из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января из внутренних районов КНДР был произведен, предположительно, запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Согласно этим сведениям, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета составила более 12 000 км/ ч. По данным комитета, запуск мог быть произведен в рамках зимних учений войск КНДР.

КНДР 12 января сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Как было объявлено в Пхеньяне, она пролетела 1 000 км и точно поразила цель, резко изменив траекторию на завершающем этапе полета. Испытание, согласно этому сообщению, было направлено на окончательную проверку технических характеристик разработанной в КНДР системы гиперзвукового оружия. Еще один запуск был проведен 5 января.