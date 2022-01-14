Во время беспорядков и действия режима ЧП в Казахстане задержали около 2 тыс. человек

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время беспорядков и режима чрезвычайного положения (ЧП) в январе правоохранительные органы задержали около 2 тыс. человек.

"Во время событий "трагического января" и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тыс. человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - написал Токаев в пятницу на своей странице в Twitter.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.