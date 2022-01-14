Армянские миротворцы вернулись из Казахстана

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Подразделение армянских миротворцев, которое в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершило миссию в Казахстане, вернулось на родину. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

О чем говорил Токаев в парламенте

Миссия ОДКБ завершилась, Казахстан ждут реформы. О чем говорил Токаев в парламенте

"Армянское подразделение, завершившее свою миссию в составе миротворческого контингента сил ОДКБ в Казахстане, 14 января вернулось на родину. 100 военнослужащих ВС Армении были командированы в Казахстан 7 января для охраны стратегических объектов", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится несколько дней.