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Протесты в Казахстане

Армянские миротворцы вернулись из Казахстана

В республике были 100 военнослужащих

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Подразделение армянских миротворцев, которое в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершило миссию в Казахстане, вернулось на родину. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

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"Армянское подразделение, завершившее свою миссию в составе миротворческого контингента сил ОДКБ в Казахстане, 14 января вернулось на родину. 100 военнослужащих ВС Армении были командированы в Казахстан 7 января для охраны стратегических объектов", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится несколько дней.

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АрменияКазахстанПротесты в Казахстане
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