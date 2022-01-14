Глава британского МИД осудила кибератаки на сайты украинского правительства

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Глава британского МИД Лиз Трасс осудила хакерские атаки, осуществленные в пятницу против сайтов украинского правительства. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Соединенное Королевство осуждает сегодняшние кибератаки, направленные на украинское правительство. НАТО расширит сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности. Соединенное Королевство и его союзники будут оказывать содействие Украине силами экспертов в регионе", - говорится в сообщении министра.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла минувшей ночью. Временно было недоступно также приложение государственных услуг "Дия". В СБУ утверждают, что на главных страницах взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, работу уже возобновили 90% затронутых атакой украинских сайтов. Он добавил, что Украина по этой проблеме тесно сотрудничает с США и Великобританией, и назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в стране. При этом он не стал говорить о том, какая страна может стоять за кибератаками. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии британскому телеканалу Sky News возложил ответственность за кибератаки на Россию.