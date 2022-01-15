СМИ: ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Ракетный запуск КНДР 14 января осуществлялся силами железнодорожного ракетного полка. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, цель ракетных учений заключалась в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка. Были запущены две тактические управляемые ракеты, они поразили цель в Японском море.

По данным Министерства обороны Японии, власти КНДР в пятницу осуществили на западе страны по меньшей мере один запуск баллистической ракеты в восточном направлении. Высота ее полета в наивысшей точке составила около 50 км, она пролетела порядка 400 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в нынешнем году.