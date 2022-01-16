Эксперт: у КНР и США разные подходы к механизмам предотвращения инцидентов в военной сфере

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. КНР и США будет проблематично предотвратить любые возможные инциденты в военной сфере, поскольку между странами существуют заметные разногласия в данном вопросе. Такое мнение в субботу выразил эксперт китайского исследовательского центра Grandview Institution Чжан Тошэн в интервью британскому журналу The Economist .

Как отметил политолог, Пекину и Вашингтону в последние годы удалось установить "горячие линии" для связи друг с другом в экстренных ситуациях, а также согласовать "кодекс поведения" в сфере безопасности, однако между сторонами сохраняются "фундаментальные различия" в вопросе предотвращения инцидентов. Чжан Тошэн добавил, что китайские военнослужащие довели до американских коллег свои опасения относительно действий самолетов ВВС США вблизи границ КНР, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести к возникновению военных инцидентов между странами. При этом погасить напряженность в условиях нынешней политической конфронтации будет тяжелее, чем 20 лет назад, заключил эксперт.

1 апреля 2001 года самолет электронной разведки ВМС США EP-3, совершавший полет над акваторией Южно-Китайского моря, столкнулся с одним из двух китайских самолетов-перехватчиков, сопровождавших его. Из-за столкновения и угрозы потери управления пилот EP-3 подал сигнал SOS, а затем совершил вынужденную посадку на китайском острове Хайнань. Все члены экипажа американского самолета сперва были задержаны правоохранительными органами КНР, но затем их депортировали на родину. Сам самолет долгое время оставался в Китае.