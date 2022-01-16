Посол Украины перед поездкой главы МИД ФРГ в Киев вновь потребовал от Берлина оружия

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Отказ Берлина продавать Киеву оружие разочаровывает. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил агентству DPA в интервью, выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

"Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом", - сказал он.

Мельник уже несколько раз требовал продажи оружия, грозя "серьезными последствиями для двусторонних отношений". В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами, что прописано в коалиционном соглашении.

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот в свою очередь заявил, что возможна дискуссия о продаже Украине касок и бронежилетов, но не оружия.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 17 января посетит Киев, а на следующий день отправится в Москву.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag сказал, что Киев "ожидает от нового федерального правительства твердого и ясного курса в отношении российских угроз".