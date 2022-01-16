Дипломат США назвал ошибкой расширение НАТО под предлогом распространения демократии

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Американский дипломат, бывший посол в Германии Ричард Берт считает ошибочным расширение Североатлантического альянса под предлогом распространения демократии, а также полагает, что Россия должна иметь определенные гарантии своей безопасности. Свою позицию он изложил в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera .

"Никогда никакого формального обещания не расширять НАТО на восток не было, - сказал 74-летний Берт, представлявший США на консультациях с СССР при подготовке Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанного в 1991 году и вступившего в силу в 1994-м. - Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО - это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими. Но это ошибка".

По мнению Берта, являющегося сейчас консультантом по геополитическим вопросам, состоявшиеся на нынешней неделе переговоры эмиссаров Москвы и Вашингтона в Женеве, Брюсселе и Вене стали успехом российской дипломатии. "Часть представителей Запада начинает понимать, что у украинского кризиса есть структурная проблема. Совершенно очевидно, что США не направят вооруженные силы для защиты Киева. И совершенно необходимо найти компромиссную формулу: не обещая, что Украина никогда не вступит в НАТО, дать ясно понять, что в данный момент Киев не готов к вхождению в альянс. Российская сторона должна получить гарантии по этому важнейшему вопросу", - уверен Берт.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ, на котором также рассматривались упомянутые предложения.