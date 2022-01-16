В Алма-Ате после беспорядков арестовали 249 человек

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана арестовали 249 человек после беспорядков в городе Алма-Ате. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев.

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"Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел. С санкции суда взяты под стражу 249 лиц", - рассказал он, отметив, что для расследования создана специальная межведомственная следственная группа.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. По данным Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.