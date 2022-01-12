В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

Согласно заявлению властей Казахстана, страна стала жертвой спланированной террористической агрессии, что вынудило ее руководство обратиться за военной помощью к ОДКБ. Мы решили разобраться, кто именно эти террористы, откуда они взялись и какие цели преследуют.

Прокатившиеся по Казахстану беспорядки стали неожиданностью не только для властей республики, но и для всех стран региона. За считаные дни мирный протест против повышения цен на газ перерос в открытые боевые столкновения на улицах крупных казахстанских городов.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже назвал случившееся самым тяжелым кризисом за всю 30-летнюю историю независимого Казахстана. Виновниками погромов и нападений, по его словам, стали хорошо обученные "бандиты и террористы", причем "как местные, так и иностранные". Допускается, что они могли готовиться к вылазке не один год. В какой момент и при каких обстоятельствах мирных протестующих на улицах сменили террористы, пока неясно.

Как написал 7 января в своем Twitter президент Токаев, людей, которые громили правительственные здания и нападали на военных и полицию, координировали "из специального центра". Также президент указал, что в спланированном нападении на Алма-Ату в общей сложности участвовали 20 тыс. боевиков, которые атаковали город "в шесть волн". Правда, чуть позже он удалил из блога эту информацию.

На этом фоне возникает много вопросов. Как власти страны смогли не заметить подготовку такого масштабного вторжения? Ведь даже если президент и ошибся и вместо 20 тыс. боевиков военным и полиции противостояли хотя бы 2 тыс. вооруженных экстремистов, это все равно говорит о том, что в Казахстане активно действует радикальное подполье. Второй вопрос — кем являются эти "бандиты и террористы", кем спонсируются, какие цели преследуют в Казахстане. Ну и, пожалуй, главное — кто является спонсором и координатором нападения?

Кого называют террористами

Речь идет не о какой-то одной группировке и организации, хотя силовики уже говорят о людях с боевым опытом, которые воевали в горячих точках на стороне исламистов.

"Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов", — рассказывал Токаев.

При этом, по его же словам, в беспорядках оказались замешаны не только религиозные радикалы, но и "криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы". То есть социальным кризисом в стране воспользовались все существующие в ней деструктивные силы.

О тех, кто пытался воспользоваться смутой в Казахстане, можно судить по сводкам правоохранителей. По данным на 11 января, силовики задержали почти 10 тыс. человек, которых подозревают в причастности к беспорядкам. Среди них как обычные мародеры и хулиганы, так и те, у кого находили оружие и запрещенную религиозную литературу.

К примеру, в Алма-Ате силовики ликвидировали две экстремистские ячейки. Задержаны вербовщики и участники группировок, в том числе иностранец, связанный с зарубежными террористическими организациями. Иностранцы есть и среди других подозреваемых, в том числе граждане соседних государств.