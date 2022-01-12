В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

Согласно заявлению властей Казахстана, страна стала жертвой спланированной террористической агрессии, что вынудило ее руководство обратиться за военной помощью к ОДКБ. Мы решили разобраться, кто именно эти террористы, откуда они взялись и какие цели преследуют.
Прокатившиеся по Казахстану беспорядки стали неожиданностью не только для властей республики, но и для всех стран региона. За считаные дни мирный протест против повышения цен на газ перерос в открытые боевые столкновения на улицах крупных казахстанских городов.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже назвал случившееся самым тяжелым кризисом за всю 30-летнюю историю независимого Казахстана. Виновниками погромов и нападений, по его словам, стали хорошо обученные "бандиты и террористы", причем "как местные, так и иностранные". Допускается, что они могли готовиться к вылазке не один год. В какой момент и при каких обстоятельствах мирных протестующих на улицах сменили террористы, пока неясно.
Как написал 7 января в своем Twitter президент Токаев, людей, которые громили правительственные здания и нападали на военных и полицию, координировали "из специального центра". Также президент указал, что в спланированном нападении на Алма-Ату в общей сложности участвовали 20 тыс. боевиков, которые атаковали город "в шесть волн". Правда, чуть позже он удалил из блога эту информацию.
На этом фоне возникает много вопросов. Как власти страны смогли не заметить подготовку такого масштабного вторжения? Ведь даже если президент и ошибся и вместо 20 тыс. боевиков военным и полиции противостояли хотя бы 2 тыс. вооруженных экстремистов, это все равно говорит о том, что в Казахстане активно действует радикальное подполье. Второй вопрос — кем являются эти "бандиты и террористы", кем спонсируются, какие цели преследуют в Казахстане. Ну и, пожалуй, главное — кто является спонсором и координатором нападения?
Кого называют террористами
Речь идет не о какой-то одной группировке и организации, хотя силовики уже говорят о людях с боевым опытом, которые воевали в горячих точках на стороне исламистов.
"Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов", — рассказывал Токаев.
При этом, по его же словам, в беспорядках оказались замешаны не только религиозные радикалы, но и "криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы". То есть социальным кризисом в стране воспользовались все существующие в ней деструктивные силы.
О тех, кто пытался воспользоваться смутой в Казахстане, можно судить по сводкам правоохранителей. По данным на 11 января, силовики задержали почти 10 тыс. человек, которых подозревают в причастности к беспорядкам. Среди них как обычные мародеры и хулиганы, так и те, у кого находили оружие и запрещенную религиозную литературу.
К примеру, в Алма-Ате силовики ликвидировали две экстремистские ячейки. Задержаны вербовщики и участники группировок, в том числе иностранец, связанный с зарубежными террористическими организациями. Иностранцы есть и среди других подозреваемых, в том числе граждане соседних государств.
По подозрению в причастности к беспорядкам задержали также криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман. По информации МВД, он прибыл из-за границы в декабре 2021 года и находился в Алма-Ате в период событий 5–6 января.
"Цель приезда и наличия оружия будет проверяться оперативно-следственной группой", — приводит портал Tengrinews заявление МВД.
В целом ситуация в Казахстане напоминает события "арабской весны", когда продемократические и социальные протесты перехватывали радикалы. В некоторых странах это привело к исламизации или гражданским войнам. Тогда фундаменталисты также использовали неграмотную и маргинальную городскую молодежь, чтобы добиться своих политических целей.
Исламистское подполье действительно существует в Казахстане и периодически заявляет о себе точечными вылазками. Самые крупные из них: убийство 12 человек в Иле-Алатауском национальном парке в Алма-Атинской области в 2012 году, а также нападение на Актобе в 2016 году, когда исламисты атаковали оружейные магазины и войсковую часть. Уроженцы Казахстана также воевали на стороне исламистов и в Сирии, однако, по разным данным, их общее число не превышало 300 человек.
В рейтинге Global Terrorism Index за 2020 год Казахстан занимает 93-е место, что в целом является показателем низкой террористической угрозы.
Кто мог стоять за нападением
Пока это остается самым неочевидным местом во всем казахстанском сюжете. Несмотря на то, что страны ОДКБ признали кризис в республике "внешней агрессией", очевидно, что тут не обошлось и без внутренних противоречий.
Об этом, в частности, говорит задержание бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, которого СМИ называют правой рукой бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его и "других лиц" подозревают в государственной измене, что, собственно, и могло обострить ситуацию изнутри.
Сейчас КНБ обвиняют в том, что он не смог или не захотел разглядеть угрозу, нависшую над страной. К примеру, в нескольких городах во время беспорядков представители службы просто оставили свои посты.
Казахстанские СМИ приводят заявления доктора политических наук, дипломата и общественного деятеля Казахстана Ермухамета Ертысбаева. По его мнению, КНБ скрывал информацию о расположенных в горах тренировочных лагерях экстремистов. Ертысбаев также сообщил, что за 40 минут до нападения на аэропорт Алма-Аты был отдан приказ полностью снять его охрану. Все это свидетельствует о предательстве и заговоре в высших эшелонах власти.
В СМИ также говорят о возможном конфликте президента Токаева и "отца нации" Назарбаева, которого журналисты в последний раз видели в конце декабря в Москве. Все это, возможно, является лишь домыслами, хотя в глаза бросается полное исчезновение Назарбаева из инфопространства страны. Будучи национальным лидером, он бы мог помочь остановить погромы в республике, но почему-то так ни разу и не высказался на эту тему.
Цели боевиков
О целях радикалов в Казахстане заявили практически сразу — свержение власти. Первым об этом сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин, назвавший события в стране "гибридной террористической атакой с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота".
Об этом же на заседании ОДКБ заявил и сам Токаев, указав, что боевики всех мастей поднялись как по команде, стремясь подорвать конституционный строй и разрушить институты управления.
Похожие оценки давали и другие представители стран ОДКБ, в том числе и президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, в Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков. Президент РФ обратил внимание, что опыт последних событий в Казахстане подтверждает то, что "определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих" ячеек боевиков".
Посол РФ в США Анатолий Антонов связал кризис в Казахстане с выводом американских войск из Афганистана, что поставило республику под удар радикалов. Возможно, в скором времени мы узнаем больше об афганском следе в этих событиях. Если это действительно так, то у стран ОДКБ есть серьезные основания тревожиться за безопасность во всем регионе.
Напомним, что миссия ОДКБ официально завершилась в Казахстане 11 января. Начиная с 13 января иностранные военные начнут покидать республику.
Вопросы остаются
Вопросов о том, что же все-таки случилось в одной из самых стабильных и благополучных стран в Центральной Азии, все еще остается немало. Непонятно, как давно планировались беспорядки, кто и откуда их координировал, кто вооружал протестующих, какую роль в этом сыграли государственные заговорщики и почему власти не смогли сыграть на опережение. В Нур-Султане обещают, что на эти вопросы скоро дадут ответы.
По словам Токаева, в ближайшее время после завершения предварительного расследования власти представят "на суд мировой общественности" дополнительные доказательства подготовки спланированной атаки против Казахстана.
И госсекретарь, и МИД республики, и другие официальные лица отмечают, что свое последнее слово в этой истории должны сказать спецслужбы. В понедельник, 10 января, постоянное представительство Казахстана при ООН распространило ноту, в которой пообещало, что скоро представит миру свидетельства террористической агрессии против Казахстана.
Дмитрий Беляев