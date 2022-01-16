Премьер Израиля призвал бороться с проявлениями антисемитизма после захвата синагоги в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил в воскресенье правоохранительные органы США за освобождение заложников, захваченных в субботу, 15 января, в синагоге города Колливилль (штат Техас), и призвал к борьбе с проявлениями антисемитизма. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Произошедшее является ярким напоминанием о том, что темные силы антисемитизма все еще существуют. Мы должны и будем делать все возможное, чтобы бороться с этим (проявлениями антисемитизма - прим. ТАСС)", - распространила высказывания Беннета его канцелярия. "Я хочу поблагодарить всех в Соединенных Штатах, сумевших обеспечить такой результат, и поддержать еврейскую общину Техаса и США в целом, которые в последние годы столкнулись с ростом антисемитизма и ощущают элементарную незащищенность", - продолжил израильский премьер.

"Хорошие новости в том, что заложники в Колливилле спасены. Хочу поблагодарить правоохранительные органы [США] за оперативную реакцию и смелые действия, которые вернули заложников в целости и сохранности родным и близким", - добавил израильский премьер, отметив, что "испытывает огромное облегчение после беспокойной ночи".

Телекомпания ABC в субботу сообщила о захвате в заложники четырех человек, в том числе раввина. Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В свою очередь адвокат Аафии Сиддикки Марва Элибиалли заявила телекомпании CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной. Представители правоохранительных органов штата Техас на пресс-конференции отказались предоставить подробности о личности злоумышленника.