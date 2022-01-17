Welt: власти Германии намерены усилить контроль за работой Telegram

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) планирует усилить давление на мессенджер Telegram, ужесточив контроль за работой платформы в целях борьбы с нелегальным контентом. Об этом в понедельник сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники в комитете внутренних дел Бундестага (парламента ФРГ).

По ее информации, ведомство выступает за то, чтобы наладить взаимодействие с Telegram в вопросах получения данных о контенте и выполнении требований властей об удалении нежелательных публикаций. До сих пор Telegram, как пишет издание, почти никогда не отвечал на запросы властей, когда речь шла о правоэкстремистском контенте.

"Цель заключается в том, чтобы добиться сотрудничества между Telegram и правоохранительными органами, федеральными властями, а также властями федеральных земель", - заявили в БКА в ответ на запрос Die Welt. Вместе с тем отмечается, что власти Германии отказались от комментариев по данному вопросу, поскольку заседание комитета было закрытым.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью германской газете Die Zeit не исключила возможность блокировки мессенджера Telegram в Германии, но лишь в том случае, если никакие меры правового воздействия не подействуют. Она высказалась за единый европейский подход к регулированию деятельности мессенджеров, поскольку "в одиночку Германия не справится". Министр предположила, что меры правового воздействия предпочтительнее блокировки. По ее словам, угроза блокировки может быть чувствительной для платформ, но окончательного выхода из ситуации это не предполагает.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс. Конкретно германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе с каналов Telegram.