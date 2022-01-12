Глава МВД Германии не исключила отключения Telegram в качестве крайней меры

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не исключила блокировки мессенджера Telegram в Германии, но лишь в том случае, если никакие меры воздействия не подействуют. Об этом она заявила в интервью германской газете Die Zeit, которое распространено в среду.

Берлин требует, чтобы Telegram, в соответствии с местными законами, назначил в ФРГ официального представителя. Это нужно для оперативного удаления нелегального контента.

"Мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьезным шагом и, абсолютно точно, крайней мерой", - сказала она. По ее словам, чтобы этот вариант рассматривался, нужно чтобы никакие другие меры не подействовали. Она высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку "в одиночку Германия не справится".

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс.

Конкретно германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам. В этой связи наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе, с каналов Telegram.