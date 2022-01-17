СБУ считает провокационными заявления Лукашенко о военном контингенте у границ Белоруссии

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокационными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы наращивании украинского военного контингента у границ этой страны.

"Служба безопасности Украины, министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере. Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией", - сказал в понедельник спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии изданию "Украинская правда".

В понедельник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что "Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов", которые "похлеще, чем натовские военнослужащие". По его словам, опять это будет происходить под видом борьбы с мигрантами, хотя "мигранты туда даже в страшном сне не попадут". "С Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - заметил Лукашенко.

По его словам, на Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье", при этом в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.