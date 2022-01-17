В США выразили обеспокоенность ракетным пуском КНДР

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в понедельник в телефонном разговоре с коллегами из Японии и Южной Кореи выразил обеспокоенность в связи с последним ракетным пуском КНДР, призвал Пхеньян прекратить "дестабилизирующую деятельность" и участвовать в диалоге. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"[Он] выразил обеспокоенность пусками ракет КНДР, которые нарушают многочисленные резолюции СБ ООН <...>. Он призвал КНДР прекратить незаконную и дестабилизирующую деятельность и участвовать вместо этого в диалоге, подчеркнув продолжающуюся открытость США к встрече с КНДР без предварительных условий", - говорится в сообщении. Спецпредставитель США также подтвердил приверженность Вашингтона полной денуклеаризации Корейского полуострова и защите своих союзников в лице Японии и Республики Корея.

От Японии участие в телефонной беседе принимал директор департамента Азии и Океании МИД Такэхиро Фунакоси, а от Республики Корея - спецпредставитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док.

Как ранее сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), КНДР в понедельник произвела, предположительно, одновременный пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным КНШ, пуск был произведен из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.

Это уже четвертый пуск, осуществленный КНДР с начала года.