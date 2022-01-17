СМИ: экс-президенту Гвинеи разрешили вылететь на лечение в ОАЭ

ПРЕТОРИЯ, 17 января. /ТАСС/. Свергнутый военными в минувшем сентябре с поста президента Гвинеи Альфа Конде вылетел в понедельник из гвинейской столицы Конакри в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщил журнал Jeune Afrique в Twitter .

По его данным, 83-летний Конде получил разрешение от военных властей Гвинеи покинуть страну для лечения за границей. Согласно новостному порталу Guineenews, политик должен вернуться на родину через 30 дней, что является условием властей для его поездки.

5 сентября 2021 года полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании президента страны Конде. Мятежники отменили конституцию, распустили правительство, назначили военных губернаторов, ввели комендантский час. Думбуя был 1 октября приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период.

Между тем удерживаемый все это время военными Конде отказался уйти в отставку с поста президента Гвинеи. Избранный на пост главы государства на выборах в октябре 2020 года на пятилетний срок Конде заявил, что никогда не подпишет документы о своем уходе с должности президента. На минувшей неделе власти Гвинеи начали расследование на предмет возможных уголовных и финансовых преступлений, совершенных в период нахождения Конде у власти.