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Словакия отвергла возможность обучения украинских боевиков при конфликте Украины с РФ

Газета The New York Times 14 января проинформировала, что американская администрация, если Россия введет войска на Украину, планирует организовать в Словакии, Польше и Румынии обучение украинских боевиков

ПРАГА, 17 января. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии опровергло в понедельник информацию газеты The New York Times, что американские инструкторы, в случае военного конфликта Украины с РФ на ее территории, будут обучать украинских боевиков. Об этом сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства республики Мартину Коваль-Какашчикову.

"О такой возможности [обучения украинских боевиков], о которой [The New York Times] будто бы сообщил [ее] "засекреченный источник", со стороны Словакии не велась дискуссия с американской администрацией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровнях [в НАТО]. Таким образом, данная информация не основана на реальности", - отметила Коваль-Какашчикова.

Газета The New York Times 14 января проинформировала, что американская администрация, если РФ введет войска на Украину, планирует организовать в Словакии, Польше и Румынии обучение украинских боевиков для последующей переброски в оккупированные районы. Кроме того, США и другие государства - члены НАТО будут помогать Украине оружием, медицинским оборудованием, а также предоставлять убежище гражданам, покидающим страну на фоне военного конфликта.

Лидер словацких социал-демократов, бывший премьер-министр республики (2006-2010, 2012-2018) Роберт Фицо, комментируя статью в The New York Times, подверг резкой критике соглашение о военном сотрудничестве Словакии с США, проект которого 12 января единогласно одобрило действующее правительство республики. Данный документ, по его словам, обеспечит Вашингтону возможность обучения на словацкой территории украинских боевиков.

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