Зеленский потребовал от Минобороны пересмотреть положения по воинскому учету женщин

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с постановкой женщин на воинский учет.

"Учитывая высокое внимание общественности к затронутым в петиции проблемам, я обратился к министру обороны с просьбой безотлагательно проработать их, уделив особое внимание следующим вопросам: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины ставятся на воинский учет, учитывая реальные потребности государства; внедрение цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет во избежание обязательного личного присутствия; урегулирование порядка прохождения медосмотра при постановке женщин на воинский учет", - подчеркнул Зеленский в своем ответе на электронную петицию, которую поддержали 37 тыс. граждан при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

Вместе с тем президент отметил, что защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа, граждане имеют равные конституционные права и свободы и не могут иметь привилегий или ограничений по признаку пола. "Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" определено, что женщин, имеющих специальность или профессию, определенную в утвержденном Минобороны перечне, берут на воинский учет", - подчеркнул Зеленский.

Штрафы для уклонисток

22 декабря был опубликован приказ Минобороны, расширяющий список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывает сотни профессий, при этом работодатель обязан проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальности из этого списка, встали на учет. В оборонном ведомстве также уточнили, что на учет обязаны будут встать беременные и женщины с несовершеннолетними детьми. Работы по реализации приказа планируется завершить до конца 2022 года.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, а в мирное время - в добровольном порядке (по контракту). При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета. Согласно приказу, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению службы по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья, которое определит медкомиссия.

Фактически под действие приказа попало большинство украинских женщин - от бухгалтеров, менеджеров и юристов до кладовщиц, почтальонов и маляров. За невыполнение требований Минобороны предусмотрены штрафы - от 850 до 1 700 гривен ($31-62) для самой уклонистки и от 5 100 до 8 500 гривен ($187-311) для ее работодателя.