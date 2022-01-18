Лукашенко подтвердил, что референдум по конституции запланирован на февраль

ТАСС, 18 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что референдум по изменениям и дополнениям в конституцию республики запланирован на февраль этого года, как и было обещано ранее. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

"Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали (мы же обещали в феврале провести), референдум", - заявил Лукашенко.

Проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря на сайте президента республики Александра Лукашенко, портале Национального центра правовой информации. Документом предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона страны.

Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В частности, предлагается расширить полномочия кабмина и его самостоятельность в принятии решений. Также планируется сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.

Ранее белорусский лидер заявил, что республиканский референдум по проекту обновленной конституции пройдет во второй половине февраля.