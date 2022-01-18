МВД Белоруссии сообщило о проведении учений в связи с событиями в Казахстане

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Комплексные учения с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск МВД пройдут в Белоруссии на фоне событий в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в своем Telegram-канале во вторник.

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"События в Казахстане, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, нападением и захватом государственных учреждений, в том числе военных объектов, подтвердили необходимость отработки различных сценариев развития ситуаций", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в МВД, комплексные мероприятия с участием подразделений ОМОН, СОБР, соединений и частей внутренних войск пройдут на этой неделе. "Планируется отработать вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечения массовых беспорядков, а также вопросы и тактические действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников", - проинформировали в ведомстве.