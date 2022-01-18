США считают возможность остановки проекта "Северный поток - 2" рычагом влияния на Россию

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что возможность остановки проекта трубопровода "Северный поток - 2" является действенным рычагом влияния на Россию в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, имеют ли США гарантии от правительства ФРГ, что проект "Северный поток - 2" будет остановлен в случае вторжения РФ на Украину. Псаки обратила внимание на то, что сертификация трубопровода в настоящий момент и так остановлена. "И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода "Северный поток - 2" является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент", - утверждала она.

Псаки также попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT случай ее гипотетического вторжения на Украину. "Ни один вариант не исключен", - ответила Псаки.