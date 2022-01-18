В Казахстане завершилось действие введенного из-за беспорядков чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Срок действия режима чрезвычайного положения, который был введен в регионах Казахстана в начале января на фоне беспорядков, завершился в полночь среды по местному времени (21:00 мск). В настоящее время, как заверяют власти, конституционный порядок восстановлен по всей стране, однако антитеррористическая операция в отдельных регионах еще продолжается.

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5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне набирающих обороты беспорядков и погромов подписал указы о введении режима ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате. В этот же день пресс-служба главы государства опубликовала документы о чрезвычайном положении и в остальных регионах Казахстана. Режим вводился до 00:00 19 января по местному времени. Кроме того, в этот период действовал комендантский час с 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск).

По мере стабилизации ситуации 12 января ЧП было отменено в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Спустя два дня - 14 января - президент подписал указы о прекращении действия режима в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях. На следующий день было решено отменить чрезвычайное положение в Актюбинской области.

Теперь ЧП автоматически перестало действовать в оставшихся 7 из 17 регионов республики, включая столицу и Алма-Ату. Как отметил во вторник пресс-секретарь президента Берик Уали, также отменяются комендантский час и другие временные ограничения.

Борьба с террористами продолжается

7 января пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила, что по согласованию с президентом на территории республики введен критический красный уровень террористической опасности, а во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции. 13 января в ведомстве заявили, что в 14 регионах, включая Нур-Султан, обстановка стабилизирована, в связи с чем там завершается антитеррористическая операция и отменяется красный уровень опасности.

Позже комитет информировал, что с 13 января умеренный желтый уровень террористической опасности устанавливается в следующих регионах: в Северо-Казахстанской области и городе Балхаш Карагандинской области - сроком на 14 суток, в Павлодарской области - на 10 суток, в Акмолинской области - до особого распоряжения. Кроме того, с 14 января на две недели такой же уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области.

При этом высокий оранжевый уровень был введен с 13 января в Нур-Султане и с 14 января в Шымкенте, в обоих городах - сроком на 14 суток.

18 января пресс-служба комендатуры Алма-Аты сообщила, что в городе сохраняется красный уровень террористической опасности. Там также пояснили, что в рамках антитеррористических мероприятий ведется круглосуточное патрулирование силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны. Продолжают действовать и установленные ранее блокпосты.