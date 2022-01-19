Блинкен обсудит в Киеве комплекс мер по "сдерживанию России"

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в среду в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Как сообщила во вторник пресс-служба МИД Украины, на встречах будет обсуждаться реализация комплекса мер по "сдерживанию России".

По информации внешнеполитического ведомства, речь также пойдет о "практической поддержке Украины со стороны США", дипломатических усилиях по урегулированию ситуации вокруг Украины и ее "стратегическом партнерстве" с США "в области безопасности, в торговой, инвестиционной и других сферах".

Отмечается, что Блинкен прилетит в Киев по приглашению Кулебы. "Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии", - добавили в МИД.

Издание "Страна" сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что администрация США пытается убедить Киев пойти на выполнение политической части минских соглашений и "на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации". Американцы якобы хотят заставить Украину выполнить условия "каких-то своих больших договоренностей с Кремлем". Издание отмечает, что в украинской власти не верят в вероятность крупномасштабного вторжения, а возможную эскалацию в Донбассе не считают настолько большой проблемой, из-за которой стоит идти на уступки России.

"Замотать" процесс по гарантиям безопасности

Накануне визита Госдепартамент заявил, что "поездка и консультации Блинкена являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины". Эксперты считают, что Блинкен прибудет в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом на прошлой неделе, которые не смогли разрешить серьезные разногласия по Украине и другим вопросам безопасности.

Во вторник Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили состоявшиеся на прошлой неделе консультации. Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, "госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любые обсуждения европейской безопасности должны включать в себя союзников по НАТО и европейских партнеров, в том числе Украину".

14 января Лавров сообщил, что в планах США и НАТО присутствует желание "замотать" процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, "такому негативному развитию событий" в решающей степени способствует Запад. Россия требует от НАТО отказаться от дальнейшего расширения и размещения у границ России обычных и ядерных наступательных вооружений.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.