Источник: страны Запада запросили 20 января встречу СБ ООН по ракетным запускам КНДР

ООН, 19 января. /ТАСС/. Делегации ряда западных стран запросили консультации в Совете Безопасности ООН 20 января в связи с сообщениями о новых ракетных запусках КНДР. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в Совбезе.

"По запросу США, Великобритании, Франции, Албании и Ирландии пройдут закрытые консультации", - сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны Японии сообщило, что в КНДР 17 января были запущены в восточном направлении две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. В ведомстве подтвердили, что они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья КНДР.

5 и 11 января в КНДР были испытаны ракеты, которые в Пхеньяне назвали гиперзвуковыми. 14 января в КНДР с установок в железнодорожном составе были запущены две баллистические ракеты малой дальности.