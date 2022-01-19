Блинкен назвал поездку в Европу попыткой снизить напряженность в ситуации с Украиной

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник назвал свою начинающуюся поездку в Киев, Берлин и Женеву "дипломатической попыткой" добиться снижения напряженности в ситуации вокруг Украины.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими союзниками и партнерами, затем я встречусь с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг беспричинного наращивания РФ военных сил у границ Украины", - написал госсекретарь США у себя в Twitter.

Как сообщили ранее в Госдепартаменте, в среду Блинкен встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а в четверг проведет в Берлине переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. В пятницу глава американского внешнеполитического ведомства встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве для продолжения дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.