В ИКАО заявили, что борт Ryanair приземлился в Минске из-за ложных данных о минировании

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) считает, что самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске после получения намеренно ложного сообщения о минировании лайнера. Об этом говорится в отчете организации, который во вторник был опубликован на профильном авиационном ресурсе Aviation Herald.

"Так как ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены во время подготовки к вылету из Афин (Греция), а также после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной. Сообщение заведомо ложной информации, ставящей под угрозу безопасность воздушного судна во время полета, является правонарушением в соответствии со статьей 1 (1) (е) Монреальской конвенции", - цитирует ресурс отчет ИКАО, о публикации которого организация сообщила 17 января. В документе говорится, что команда экспертов ИКАО "не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству".

В понедельник ИКАО разослала всем своим странам - членам отчет о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Он не был опубликован для публичного ознакомления на ресурсах организации. Также сообщалось, что совещание по результатам расследования запланировано на 31 января. В этот день Совет ИКАО не только рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, но и обсудит запрос Белоруссии о законности наложенных на нее в связи с вышеупомянутым событием санкций других государств.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая 2021 года приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега. После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией объединения, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.