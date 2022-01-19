Депутат Сейма предложил продлить режим ЧС на границе Латвии с Белоруссией

Как сообщает в среду объединенный сайт Латвийского радио и телевидения, на латвийско-белорусской границе состоялось выездное заседание депутатов парламентских комиссий по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции и по иностранным делам. "Выводы таковы, что ЧС необходимо продлевать", - заявил Ранцанс по итогам заседания.

"И сейчас, зимой, в сутки фиксируется до 50 попыток незаконно пересечь государственную границу. Но мы убедились - пограничники готовы к разным ситуациям. Даже если поток нелегалов возрастет, то можем сказать, что погранохрана совместно с полицией, национальными вооруженными силами и Земессардзе (народное ополчение) справится и с большим числом желающих нелегально пересечь границу", - указал он.

Председатель подкомиссии Сейма Латвии по государственной обороне Раймондс Бергманис также отмечает, что говорить о стабилизации ситуации на границе преждевременно. "Думаю, что ситуация очень тяжелая, и неясно, как она будет развиваться в данный момент, потому что, даже несмотря на погодные обстоятельства, натиск сохраняется. Думаю, нам надо готовиться и продлевать эту [чрезвычайную] ситуацию, потому что это дает возможность быстрее реагировать", - подчеркнул он.

Как заявил на прошлой неделе начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, ведомство будет просить правительство продлить ее еще на три месяца режим ЧС на границе с Белоруссией.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа 2021 года были пресечены попытки 4,8 тыс. человек незаконно пересечь границу, а всего с начала прошлого года был задержан 461 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября прошлого года режим ЧС на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают армия и батальон специального назначения Госполиции Латвии.