Госбюро расследований Украины обжалует меру пресечения Порошенко

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины заявило, что не удовлетворено мерой пресечения экс-президенту страны Петру Порошенко в виде личного обязательства, и обещало ее обжаловать.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его обжалования", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

"Подчеркиваем, что в постановлении об избрании меры пресечения судьей констатирована законность и обоснованность подозрения (в российской практике предъявление обвинения - прим. ТАСС) Порошенко Петру Алексеевичу в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях", - указали в бюро.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Экс-президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.