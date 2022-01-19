Генпрокурор Украины заявила, что суд подтвердил законность обвинений в отношении Порошенко

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Печерский районный суд Киева подтвердил законность и обоснованность обвинения в отношении экс-президента Петра Порошенко по "угольному делу". Об этом она сказала в среду в видеообращении.

В нем Венедиктова отметила, что это позиция офиса генерального прокурора, а не ее заместителя, который подписал Порошенко подозрение по "угольному делу".

"Во-первых, есть позиция офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора. И она заключается в том, что народному депутату - пятому президенту (Порошенко - прим. ТАСС) - сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сообщено способом, определенным законом", - отметила Венедиктова.

"Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных Telegram-каналов, - это бред, распространяющийся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать свое лицо", - подчеркнула она. Генпрокурор разъяснила, что решение суда об избрании меры пресечения Порошенко означает, что "суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения".

"Я с пониманием отношусь к факту существования группы поддержки фигуранта и в принципе к выражению некоторых представителей этой команды отношусь с терпением, но если кто хочет перейти на процессуальный, а не на художественно-литературный язык, то я всегда готова", - подчеркнула Венедиктова.

При этом она заявила, что перед законом все равны. "Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость, и давайте искать ее цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы", - призвала генпрокурор.