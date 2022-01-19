Премьер Черногории предложил отправить в отставку вице-премьера Дритана Абазовича

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич созвал парламент на чрезвычайное заседание, чтобы рассмотреть вопрос об отставке вице-премьера Дритана Абазовича. Об этом премьер написал в среду у себя в Twitter, разместив фото официального запроса парламенту.

"Сегодня я направил парламенту инициативу о смене Дритана Абазовича и предложил министра финансов Милойка Спайича в качестве нового вице-премьера правительства Черногории", - написал он.

В опубликованном документе говорится, что на 3 февраля назначено чрезвычайное заседание парламента. В повестке заседания значатся два вопроса: отставка Абазовича и избрание на его место Спайича.

Ранее депутаты гражданского движения URA во главе с Дританом Абазовичем, а также ряда оппозиционных партий Черногории внесли в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству. В инициативе, доставленной в парламент, указывается, что проверка доверия парламента правительству является "одним из основных постулатов современной демократии". В поддержку инициативы была собрана 31 подпись при необходимых 27.

30 августа 2020 года в Черногории прошли парламентские выборы, по результатам которых к власти пришла оппозиция. Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не смогла набрать достаточное число голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черным по белому" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

"Демократический фронт" вышел на выборы в коалиции "За будущее Черногории", предложив в качестве премьера непартийную кандидатуру - университетского преподавателя Здравко Кривокапича. Однако Кривокапич, создавший "правительство экспертов", принял ряд крайне непопулярных решений, включая резолюцию о запрете отрицания геноцида в Сребренице, потеряв поддержку "Демократического фронта".