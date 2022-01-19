В Подгорице прошла общественная акция в поддержку правительства Черногории

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Общественная акция в поддержку правительства, в которой приняли участие несколько сотен человек, прошла в столице Черногории . Об этом сообщил в среду портал Vijesti.

По данным портала, акцию организовали сторонники премьера Здравко Кривокапича. Манифестация продолжалась около часа. В течение 15 минут собравшиеся блокировали движение по бульвару Станко Драгоевича перед зданием министерства финансов. Собравшиеся скандировали: "Измена!", "Дритана в отставку!" и другие лозунги.

Таким образом активисты поддержали действующего премьер-министра Кривокапича, чей кабинет оказался в кризисе, после того как вице-премьер Дритан Абазович выдвинул инициативу провести в парламенте голосование о доверии правительству. В инициативе, доставленной в парламент депутатами гражданского движения URA во главе с Дританом Абазовичем, а также представителями оппозиционных партий Черногории, указывается, что проверка доверия парламента правительству является "одним из основных постулатов современной демократии". В поддержку инициативы была собрана 31 подпись при необходимых 27.

30 августа 2020 года в Черногории прошли парламентские выборы, по результатам которых к власти пришла оппозиция. Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не смогла набрать достаточное число голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черным по белому" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

"Демократический фронт" вышел на выборы в коалиции "За будущее Черногории", предложив в качестве премьера непартийную кандидатуру - университетского преподавателя Здравко Кривокапича. Однако Кривокапич, создавший "правительство экспертов", принял ряд крайне непопулярных решений, включая резолюцию о запрете отрицания геноцида в Сребренице, потеряв поддержку "Демократического фронта".