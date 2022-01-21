Канцлер Австрии: ЕС считает важным, чтобы Россия и Украина вели переговоры

ВЕНА, 21 января. /ТАСС/. Европейский союз считает, что для избежания конфликта Украина и Россия должны вести прямые переговоры. Лучшим средством для этого может быть "нормандский формат" с участием Франции и Германии. Такую точку зрения выразил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Выступая в эфире телеканала Puls 24 на тему позиции Вены относительно конфликта в отношениях Москвы и Киева, Нехаммер отметил, что Австрия поддерживает сторону мира. Он рассказал, что на саммите ЕС детально обсуждался вопрос Украины и европейские лидеры совместно констатировали: "Важен диалог. Важно, что США и Российская Федерация ведут переговоры друг с другом. И еще важнее, чтобы Украина и Россия вели переговоры. Для этого есть формат, важный с европейской точки зрения. Это так называемый "нормандский формат"".