CNN: Зеленский считает "чрезмерной реакцией" возможную эвакуацию дипломатов США

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Возможная эвакуация из Киева членов семей сотрудников американского посольства стала бы "чрезмерной реакцией" на ситуацию вокруг Украины. Такое мнение, как сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству страны, озвучил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Телеканал не уточняет, как воспринял это заявление глава американского внешнеполитического ведомства.

Тем временем, по данным другого источника CNN, США уведомили Украину, что, "вероятно, начнут эвакуацию на следующей неделе". Посольство в Киеве также запросило разрешение на вывоз сотрудников, которые не выполняют критически важные функции.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов заявила, что Госдепартамент США планирует возможность эвакуации американцев с Украины, как и в отношении любой другой страны, где ухудшаются условия безопасности и добавила, что американские власти не рекомендуют американцам посещать эту республику.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.