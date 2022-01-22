ПРАГА, 22 января. /ТАСС/. Чехия направила Польше замечания к проекту соглашения по шахте "Туров", заключение которого должно урегулировать спор в приграничном регионе между странами по поводу угледобывающего рудника. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Либерецкого края (Северная Чехия) Мартин Пута.

"Польской стороне в пятницу были направлены замечания к проекту соглашения по шахте "Туров", - отметил он. - Замечания, посланные в Варшаву, высказали эксперты министерства охраны окружающей среды, Чешской геологической службы и Либерецкого края".

Переговоры об урегулировании спора вокруг рудника, по словам Путы, затягиваются, к ним должны будут подключиться премьер-министры Чехии и Польши. Именно им предстоит договориться по аспектам соглашения, вызывающим наибольшие разногласия сторон.

Иск из суда ЕС может быть отозван

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил 19 января, что республика отзовет из суда ЕС иск к Польше по шахте "Туров", если сторонам удастся заключить межправительственное соглашение об урегулировании спора по данному руднику. "Нам нужно заключить межправительственное соглашение [с Польшей по шахте "Туров"], в котором будет содержаться положение, что Чехия отзовет иск [из суда ЕС]", - сказал он.

По словам Фиалы, проходящие между Прагой и Варшавой переговоры по данному вопросу пока не подошли к концу. Они могут еще продлиться значительное время.

Позиция Польши

Между тем министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила 19 января в эфире Польского радио, что представители правительств Польши и Чехии договорились о завершении судебного разбирательства по вопросу угледобывающей шахты "Туров".

"Частью соглашения после его подписания является немедленный отзыв иска из суда ЕС и тем самым завершение этого спора. Это не элемент переговоров. Это установлено и подтверждено двумя сторонами. Конечно, если мы это соглашение подпишем", - сказала Москва.

"Мы готовы его подписать уже сегодня. Если чешское правительство подтвердит наши договоренности с министром, то мы немедленно подпишем соглашение", - отметила министр. "Если соглашение будет подписано, то чешская сторона немедленно высылает сообщение в суд, что спор закрыт, и отзывает свою жалобу", - добавила она.

В Варшаве 18 января Москва и ее чешская коллега Анна Губачкова провели пятичасовые переговоры, посвященные спору вокруг шахты "Туров", но договорились не разглашать их итоги до момента завершения всех согласований в Праге.

О споре

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров".

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).