Медведчук приветствовал создание украинско-российской межпарламентской группы

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Создание группы дружбы между парламентами России и Украины станет важным шагом к нормализации отношений между странами. Об этом заявил в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Уверен, что эта инициатива является совершенно своевременной и крайне необходимой для наших государств. В условиях, когда украинская власть, находящаяся в полной вассальной зависимости от западных государств, полностью передала Украину под внешнее управление, когда на территории нашей страны свободно распространяются самые фантастические измышления о якобы "вторжении", заранее спланированному распространению которых предшествовали организованная и злонамеренная кампания по борьбе с "нарративами" и уничтожение независимых СМИ, можно с уверенностью говорить, что за нынешним кризисом стоит власть [президента Владимира] Зеленского, которая не способна разрешить этот кризис, да и не заинтересована в его разрешении", - говорится в комментарии политика на сайте партии по поводу формирования в Госдуме депутатской группы по связям с Верховной радой.

По его убеждению, чтобы "не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная рада, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса".

Как сообщила в пятницу "Парламентская газета", координатором сформированной в Госдуме группы по связям с Верховной радой 21 января назначен депутат от "Единой России" Евгений Попов. Он заявил изданию, что она будет "общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами". По словам Попова, у его коллег есть желание "хотя бы немного "приподнять" отношения с Украиной, "которые на данный момент "зарылись в ил".