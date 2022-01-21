Попов стал координатором группы по связям Госдумы с Верховной радой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Евгений Попов (фракция "Единая Россия") стал координатором группы по связям нижней палаты парламента с Верховной радой Украины.

"Я - координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново", - написал Попов в пятницу в своем Telegram-канале.

В целом, по его словам, формирование "групп дружбы" завершилось", их меньше, чем в предыдущих созывах. "От термина "группа дружбы" в некоторых случаях придется отказаться", - констатировал Попов. При этом, добавил депутат, также сформированы "группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой". "В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать", - пояснил он.