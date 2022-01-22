DPA: МИД ФРГ не намерен сокращать персонал своего посольства на Украине

ТАСС, 22 января. МИД ФРГ не планирует сокращать численность персонала германского посольства на Украине, несмотря на возможную эскалацию напряженности в этой стране. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

По его информации, МИД Германии не готовит "никаких мер по сокращению персонала посольства" или по вывозу членов их семей, отмечает агентство.

Ранее газета Bild сообщила, что внешнеполитическое ведомство ФРГ разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.