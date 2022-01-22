Bild: МИД ФРГ готовится к эвакуации семей сотрудников своего посольства на Украине

ТАСС, 22 января. МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников германского посольства на Украине. Об этом в субботу сообщила газета Bild.

Согласно плану, семьи сотрудников посольства вывезут с Украины при эскалации напряженности в стране, пишет издание.

Ранее журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон написал у себя в Twitter, что Госдепартамент США распорядился с 24 января начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине. Однако в Госдепе в ответ на просьбу ТАСС не подтвердили данную информацию, отметив, что США проводят "тщательное планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах" на тот случай, "если ситуация в области безопасности ухудшится".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.