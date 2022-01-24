Власти Японии с озабоченностью следят за ракетной программой КНР

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии тщательно следит за развитием ракетной программы Китая, которая, по мнению Токио, вызывает беспокойство с точки зрения безопасности региона. Об этом заявил в понедельник японский министр обороны Нобуо Киси, отвечая на вопросы депутатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Китай, - сказал он, - разместил большое количество нацеленных на район Тайваня ракет малой дальности, в зону поражения которых попадают острова и на крайнем юго-западе Японии. Усиливается китайская группировка ракет средней дальности DF-21 и DF-26, способных поражать цели на значительной части Тихоокеанского региона. Китай также, судя по всему, существенно продвинулся в разработке гиперзвуковых систем, призванных прорывать противоракетную оборону других стран. Все это вызывает обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности Японии и региона в целом. Министерство обороны тщательно следит за этими действиями Китая, принимая необходимые ответные меры".

Выступивший в ходе дебатов премьер-министр Фумио Кисида отметил в связи с этим необходимость укрепления военного союза с Вашингтоном. По его словам, достигнуты договоренности и об активизации т. н. Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Японии, Австралии и Индии, встречу лидеров которых планируется нынешней весной провести в очном формате на японской территории.