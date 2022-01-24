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Санкции в отношении России

Глава МИД Чехии: взгляды стран ЕС на готовящиеся санкции против РФ отличаются нюансами

Ян Липавский заявил, что над тем, какими конкретно будут эти санкции, если ситуация на востоке Украины ухудшится, интенсивно работают по обе стороны Атлантического океана

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Взгляды стран Евросоюза в отношении санкций против России в случае дальнейшего обострения положения на востоке Украины отличаются только мелкими нюансами.

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Об этом заявил в понедельник журналистам после планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, в котором принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Страны ЕС по-разному видят санкции [против РФ], но их взгляды отличаются лишь мелкими нюансами", - отметил он.

Над тем, какими конкретно будут эти санкции, если ситуация на востоке Украины ухудшится, интенсивно работают по обе стороны Атлантического океана, сказал министр.

Теги
ЧехияРоссияСанкции в отношении России
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