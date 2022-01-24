Глава МИД Чехии: взгляды стран ЕС на готовящиеся санкции против РФ отличаются нюансами

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Взгляды стран Евросоюза в отношении санкций против России в случае дальнейшего обострения положения на востоке Украины отличаются только мелкими нюансами.

Об этом заявил в понедельник журналистам после планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, в котором принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Страны ЕС по-разному видят санкции [против РФ], но их взгляды отличаются лишь мелкими нюансами", - отметил он.

Над тем, какими конкретно будут эти санкции, если ситуация на востоке Украины ухудшится, интенсивно работают по обе стороны Атлантического океана, сказал министр.