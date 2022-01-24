США обсуждают с членами НАТО возможное усиление восточного фланга из-за Украины

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают обсуждать со своими союзниками на восточном фланге НАТО его усиление в связи с существующей, по их мнению, возможностью вторжения России на Украину. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, принял ли президент США Джо Байден окончательное решение о размещении дополнительных войск в Восточной Европе в связи с якобы существующей возможностью вторжения России на Украину. "Мы консультируемся с союзниками [по НАТО] о развертывании [войск] и планах укрепления в рамках всех возможных сценариев. Мы всегда говорили, что будем укреплять наших союзников на восточном фланге. Эти переговоры и консультации, безусловно, были частью того, что наши должностные лица, занимающиеся вопросами национальной безопасности, обсуждали со своими коллегами на протяжении нескольких недель. Мы никогда не исключали возможность предоставления дополнительной помощи до вторжения. Эти консультации продолжаются с нашими партнерами и странами восточного фланга [альянса]", - отметила она.

Псаки добавила, что укрепление союзников США по НАТО "было частью планов [Вашингтона] на случай непредвиденных обстоятельств". По ее версии, Россия "готова в любой момент предпринять военные действия" против Украины, в связи с этим США "находятся в тесных консультациях со странами восточного фланга [альянса] относительно их потребностей в сфере безопасности". "Мы всегда говорили, что будем их поддерживать. Мы никогда не говорили, что вторжение было бы необходимым условием для этого", - утверждала пресс-секретарь.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.