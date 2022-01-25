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Министр обороны Украины назвал ситуацию на границе с Россией контролируемой

Алексей Резников отметил, что обстановка принципиально не отличается от сложившейся весной прошлого года

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Алексей Резников назвал ситуацию на украинско-российской границе контролируемой. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь президентской партии "Слуги народа" Юлия Палийчук после заседания этой фракции в Верховной раде с участием Резникова.

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"Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании фракции "Слуги народа" отметил, что нынешняя ситуация на нашей границе с Россией принципиально не отличается от сложившейся весной прошлого года. Сейчас напряжение происходит в информационном пространстве", - написала Палийчук в Telegram-канале.

По ее словам, Резников заявил, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию. "Военные вместе с другими силовыми ведомствами готовы к выполнению своих задач", - подчеркнул министр.

В понедельник несколько стран заявили о начале эвакуации своих дипломатов с Украины в связи с возможной угрозой вторжения РФ. Президент США Джозеф Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в Балтии и Восточной Европе, а НАТО приводит войска в боеготовность и направляет флот и авиацию в Восточную Европу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. В Кремле подобную информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом в Москве не исключили вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредили, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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