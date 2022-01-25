Кулеба заявил, что Киев не примет соглашения, достигнутые за счет его интересов

"Если будут любые договоренности относительно Украины за счет украинских интересов, эти договоренности будут отброшены Украиной, и партнеры об этом знают. По состоянию на сейчас индикаторов, что такие договоренности были приняты, нет. Более того, процесс построен таким образом, что мы разговариваем с партнерами до их разговоров с россиянами и разговариваем сразу после", - отметил Кулеба.

По его словам, "на данный момент никаких договоренностей относительно Украины за спиной Украины нет".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.