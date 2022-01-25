Уровень поддержки Байдена снизился до 39%

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Уровень поддержки президента США Джо Байдена среди американских избирателей еще больше понизился, опустившись до 39%. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник вечером газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 20 января исследовательской службой Harvard/Harris.

Согласно этому анализу, на сегодняшний день деятельность Байдена на посту президента решительно одобряют лишь 18% избирателей, еще 21% "более или менее" поддерживают его, в то время как 53% жителей страны, пользующихся своим правом избирать и быть избранным, полностью или частично не одобряют его работу в качестве главы администрации.

Еще в ноябре, напомнила The Hill, которой Harvard/Harris эксклюзивно предоставила данные своего опроса, показатель поддержки Байдена составлял 45%, то есть за два последних месяца он снизился на 6%. Доля недовольных им увеличилась за тот же период на 2%, с 51%.

Причинами снижения рейтинга президента авторы опроса называют внешние и внутренние проблемы его администрации - от эпидемии COVID-19 и падения экономических показателей до обострения отношений с Россией из-за Украины.

"Это новое снижение уровня [поддержки] президента Байдена произошло в то время, когда он пытается решить массу вопросов, от пандемии и экономики до иммиграции и роста преступности, беспокоящих общество", - заявил изданию руководитель Harvard/Harris Марк Пенн. По его мнению, нынешние показатели настоятельно указывают на необходимость внесения корректив в политику администрации, но последняя пока ничего для этого не делает.

На состоявшейся 19 января в Белом доме пресс-конференции президент Байден заявил, что не верит результатам опросов общественного мнения, свидетельствующим о падении уровня его поддержки среди сограждан. "Я не верю опросам общественного мнения", - решительно сказал он, отвечая на вопрос аккредитованного при Белом доме корреспондента информационной службы McClatchy Франчески Чемберс о том, как он собирается вернуть доверие американцев, проголосовавших за него в ноябре 2020 года, а в последнее время отказывающим ему в поддержке.

В последнем исследовании Harvard/Harris приняли участие 1 815 американских избирателей.