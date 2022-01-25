СМИ Буркина-Фасо опубликовали письмо Каборе об уходе с поста президента страны

ПРЕТОРИЯ, 25 января. /ТАСС/. Написанное от руки письмо Рока Марка Кристиана Каборе о своей отставке с поста президента Буркина-Фасо и верховного главнокомандующего опубликовано во вторник в ведущих СМИ страны, включая новостной портал leFaso .

"В интересах народа и в связи с событиями, которые происходили с 23 января, я принял решение уйти с должности президента Буркина-Фасо", - говорится в нем. Письмо, направленное на имя главы "Патриотического движения за охрану и восстановление" (ПДОВ), датировано 24 января, под ним стоит подпись Каборе. Текст письма был зачитан по государственному телевидению Буркина-Фасо.

Между тем обстоятельства его написания и местонахождение Каборе не раскрываются новыми властями Буркина-Фасо. Согласно информационному порталу Burkina24, бывший глава государства находится под арестом на одной из армейских баз.

Военные, поднявшие в минувшее воскресенье в Буркина-Фасо мятеж, объявили 24 января о переходе всей полноты власти в стране к ПДОВ, которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Приостановлено действие конституции, распущены правительство и парламент, закрыты внешние границы страны, на всей территории Буркина-Фасо введен комендантский час, действующий с 21:00 до 05:00.

Одновременно новое военное руководство Буркина-Фасо заявило, что представит в ближайшее время график возвращения страны к конституционному строю.

В первые часы после военного переворота в Буркина-Фасо царила в целом спокойная обстановка. Как передал из столицы страны Уагадугу корреспондент AFP, сотни человек вышли вечером в понедельник до начала комендантского часа на улицы города в поддержку военных. Многие из них заявили, что надеются на повышение эффективности властей в борьбе с терроризмом. С минувшей осени во многих районах Буркина-Фасо проходили многочисленные митинги и демонстрации, участники которых требовали обеспечить в стране безопасность и защитить население от террористов и бандитов.