Минобороны Латвии утверждает, что РФ не пустила его военных инспекторов на свои объекты

РИГА, 26 января. /ТАСС/. Министерство обороны Латвии во вторник выступило с утверждением, что российская сторона отказалась провести для его представителей военную инспекцию на своих объектах в Брянской и Смоленской областях в рамках сотрудничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласно Венскому договору.

Как говорится в сообщении Минобороны, визит планировался с 24 по 29 января, однако 21 января Латвия якобы получила отказ. По версии оборонного ведомства республики, 24 января Минобороны РФ опубликовало вводящую в заблуждение информацию о визите четырех латвийских инспекторов в Россию.

"Этот отказ непонятен в ситуации, когда Россия массово концентрирует свои вооруженные силы у границ Украины, в то же время уверяя, будто не планирует нападения. Отговорки в связи с ограничениями из-за COVID-19 заставляют думать, что России есть что скрывать и что она не желает раскрыть подлинный размер своей военной активности и свои намерения, как это предусмотрено сотрудничеством с ОБСЕ", - утверждает глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков ранее сообщил журналистам, что латвийские инспекторы с 24 по 29 января посетят российские военные объекты в пределах указанного района в Брянской и Смоленской областях для оценки масштабов военной деятельности. По его словам, РФ дала согласие на данную инспекцию.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции стран - членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности.