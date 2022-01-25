Жители Ташкента ждут возвращения электричества, но пока запасаются водой и хлебом

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Жители Ташкента, который из-за сбоя в энергосистеме Центральной Азии во вторник остался без света, целый день ждали, что энергоснабжение восстановится, но к вечеру начали на всякий случай запасаться хлебом и питьевой водой, передает корреспондент ТАСС.

Электричество в Ташкенте отключили в первой половине дня. Вскоре начались и сопутствующие проблемы - в домах отключили отопление и воду, пропал интернет и появились сбои в работе мобильной связи. Затем перестали работать заправки, и через некоторое время с улиц почти пропали автомобили, что большая редкость для узбекской столицы - обычно движение в городе весьма оживленное.

Метрополитен какое-то время держался на резервных источниках питания, но вскоре стало известно, что и он начал работать с перебоями. Закрывались аэропорты, правда, через некоторое время вернулись к работе. Перешли на резервные источники больницы и другие жизненно важные объекты, но в большей части Ташкента по-прежнему света нет.

Люди запасаются продуктами

"Сегодня ближе к вечеру мы уже продали практически все запасы питьевой воды, лимонадов и других напитков, а также весь хлеб", - рассказывает Одил, хозяин небольшого магазина, расположенного на первом этаже девятиэтажного жилого дома. По его словам, все надеются, что в ближайшее время электричество все-таки включат, однако на всякий случай запасаются - в первую очередь водой. Ближе к вечеру торговля в целом очень сильно оживилась. Люди стали выходить на улицы, потому что дома практически нечего делать.

Некоторые крупные торговые точки загодя позаботились об автономном электроснабжении. В частности, так поступил один из супермаркетов, куда зашел корреспондент ТАСС. В помещении был тусклый свет и достаточно много покупателей, которые, по словам одного из кассиров, приобретали в основном питьевую воду и хлеб. Тем временем в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о резко выросшем спросе на свечи и фонарики. Жители города в разговорах выдвигают самые разные версии произошедшего, вплоть до глобального заговора и кибератаки.

К вечеру в некоторых районах столицы свет начал потихоньку появляться. Минэнерго пообещало восстановить энергоснабжение в большей части Ташкента к полуночи.