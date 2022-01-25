Польша начала строительство нового заграждения на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 25 января. /ТАСС/. Строительство заграждения высотой более пяти метров началось на польско-белорусской границе. Об этом во вторник сообщила погранохрана Польши в Twitter .

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"Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная охрана передала площади под строительство исполнителям. Это крупнейший строительный проект в истории погранохраны", - информировала служба, подчеркнув, что общая стоимость проекта 1,6 млрд злотых ($0,4 млрд). Средства выделяются из бюджета страны.

Новое заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 м должно быть готово в июне. Работы будут вестись одновременно на четырех участках. В будущем заграждение планируется оснастить современными средствами наблюдения.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.